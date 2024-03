Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Korrektur!

Unna (ots)

In die veröffentlichte Meldung von Donnerstag, 21.03.2024, 10.05 Uhr hat sich ein Fehler geschlichen. Der Einbruch in die Erdgeschosswohnung in der Herderstraße in Unna ereignete sich am Mittwoch, NICHT zwischen Mittwoch und Donnerstag.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell