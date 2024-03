Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Mehrere Armbanduhren bei Einbruch entwendet

Unna (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (20.03.2024) und Donnerstag (22.02.2024) gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses an der Herderstraße in Unna eingedrungen.

Das Ganze soll zwischen 08.30 Uhr und 22.30 Uhr passiert sein.

Die Täter kamen augenscheinlich über die Terrasse in die Wohnung. Nachdem sie einige Räume durchwühlt hatten, entwendeten sie mehrere Armbanduhren in einem dreistelligen Bereich.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell