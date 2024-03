Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mit mehreren Haftbefehlen gesuchten Mann am Flughafen BER festgenommen

Schönefeld - Landkreis Dahme-Spreewald (ots)

Dienstagmorgen vollstreckte die Bundespolizei am Flughafen Berlin Brandenburg mehrere Haftbefehle gegen einen gesuchten Mann.

Gegen 6 Uhr überprüften Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 35-jährigen Mann im Terminal 2. Die Beamtinnen und Beamten ermittelten, dass gegen den Vietnamesen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Berlin vorlagen. Das Landgericht Berlin verurteilte den Mann im November 2018 wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe in Höhe von 430 Euro. Außerdem wies die Staatsanwaltschaft Berlin eine Vermögensabschöpfung in Höhe von 850 Euro gegen den Mann an. Des Weiteren hielt sich der 35-Jährige seit Januar 2020 unerlaubt in Deutschland auf, da neben den Haftbefehlen gegen den Mann eine Ausweisungsverfügung der Ausländerbehörde vorlag.

Die Einsatzkräfte eröffneten ihm die Haftbefehle sowie die Ausweisungsverfügung. Die offene Gesamtforderung von 1.280 Euro konnte er begleichen.

Die Bundespolizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den 35-Jährigen ein und belegte ihn mit einer Ausreiseaufforderung bis zum 11. März 2024 unter vorläufiger Einbehaltung seines Reisepasses.

