BPOLD-B: Auf dem Weg nach Polen: Sechs Fahrräder im Transporter sichergestellt

Frankfurt (Oder) (ots)

Einsatzkräfte kontrollierten am frühen Montagmorgen einen Transporter auf der Bundesautobahn 12 in dem sich sechs gestohlene Fahrräder befanden.

Um 4:15 Uhr hielten die Beamtinnen und Beamten der gemeinsamen deutsch-polnischen Dienststelle einen in Richtung Bundesgrenze fahrenden Transporter mit polnischen Kennzeichen an der Anschlussstelle Müllrose an.

Bei der Überprüfung der Ladefläche entdeckten die Einsatzkräfte sechs hochwertige Fahrräder, die teilweise mit Schlössern versehen waren. Die 31- und 35-jährigen Fahrzeuginsassen konnten weder einen Eigentumsnachweis erbringen, noch glaubhafte Angaben zur Herkunft der Fahrräder liefern.

Ein Zweirad war zum Zeitpunkt der Kontrolle bereits zur Fahndung ausgeschrieben. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte beide Männer mit zur Dienststelle, stellten die Fahrräder sicher und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen die polnischen Staatsangehörigen wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen führt zuständigkeitshalber die Polizei Brandenburg.

