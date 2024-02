Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung am PKW in Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (msc) - In der Zeit vom 23.02.2024 gegen 20:00 Uhr bis zum 24.02.2024 gegen 13:00 Uhr ist es auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Alfeld zu einer Sachbeschädigung an einem PKW gekommen. Dabei haben unbekannte Täter den Opel Astra eines 21-Jährigen Alfelders mit einem unbekannten spitzen Gegenstand verkratzt. An dem Opel ist ein Schaden in Höhe von ca. 500EUR entstanden. Personen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen. Tel.: 05181/8073-0.

