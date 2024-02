POL-HI: Auto ohne Versicherung gestoppt

Hildesheim (ots) - Giesen, Schöne Aussicht (Sti). In dem Zeitraum vom 16.02.2024 bis zum 23.02.2024 haben unbekannte Täter versucht ein Fenster von einer Kindertagesstätte aufzuhebeln. Den Täter ist es jedoch nicht gelungen in das Gebäude einzudringen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Sarstedt in Verbindung zu setzen. Tel. 05066 / 985-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 ...

