BPOLD-B: Frittieröl auf Bahnhofstreppe: Bundespolizei sucht nach Zeugen

Am Sonntagmorgen kippten zwei unbekannte Männer einen vollen Eimer Frittieröl auf einem Treppenabgang des Bahnhofes Berlin-Lichtenberg aus; mindestens 13 Personen rutschten aus.

Gegen 6:30 Uhr stieß das Duo in Begleitung einer Frau, den zuvor an einem Imbiss entwendeten und mit Frittieröl gefüllten Eimer auf der Treppe um. Das Öl ergoss sich daraufhin über den gesamten Treppenaufgang des Bahnhofes. Kurz danach betraten die Männer die rutschige Fläche und ließen sich augenscheinlich von ihrer Begleiterin filmen. Danach entfernten sich die drei Personen vom Bahnhof. In der Folge stürzten einige Personen an dem Treppenabsatz. Ein Mann meldete sich bei der Bundespolizei und klagte über Schmerzen an der Hüfte und Gelenken, nachdem er auf der Treppe gestürzt sei. Weitere betroffene Reisende haben sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet.

Einsatzkräfte der Bundespolizei sperrten die Treppe bis zur Reinigung durch Mitarbeiter der DB AG ab und sicherten die Videoaufzeichnungen des Bereiches.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls und der gefährlichen Körperverletzung. Personen, die aufgrund dieser Verunreinigung stürzten oder Angaben zur Identität der zwei Männer oder ihrer Begleitung machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizei zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

