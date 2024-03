Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl an der Grenze

Angermünde (Uckermark) (ots)

Angermünde (Uckermark) - Bei der Einreisekontrolle am ehemaligen Grenzübergang in Rosow vollstreckte die Bundespolizei am Sonntagnachmittag einen Haftbefehl.

Gegen 16 Uhr überprüften Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 41-jährigen Berliner. Bei der Überprüfung stellten diese fest, dass die Staatsanwaltschaft Berlin seit August 2023 nach dem Straftäter sucht. Das Amtsgericht Tiergarten verurteilte ihn im Oktober 2022 wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe in Höhe von 6.300 Euro oder ersatzweise 180 Tagen Freiheitsstrafe. Des Weiteren hat der Mann noch rund 28.000 Euro eingezogene Gelder zu begleichen.

Die Einsatzkräfte eröffneten dem Deutschen den Haftbefehl. Da der Gesuchte den geforderten Betrag nicht begleichen konnte, brachten ihn die Einsatzkräfte in eine Brandenburger Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell