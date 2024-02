BPOLD-B: Frau am Bahnhof Schönefeld schwer verletzt - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Berlin - Charlottenburg-Wilmersdorf (ots) - Die Bundespolizei nahm am Sonntag zwei Männer fest, nachdem diese versucht haben einen schlafenden Reisenden in einer S-Bahn zu bestehlen. Am Samstag gegen 4:45 Uhr bemerkten Zivilkräfte der Bundespolizei in einer S-Bahn der Linie 41 zwischen den Bahnhöfen Halensee und Westend, wie zwei Männer versuchten, einen schlafenden Reisenden zu bestehlen. Aufmerksame Fahrgäste ...

mehr