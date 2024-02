BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Mann nach gewalttätigem Angriff fest

Zelz - Spree-Neiße (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizei deckten am Sonntagmorgen die unerlaubte Einreise von elf Personen in Zelz auf. Gegen 4 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte an der Fußgängerbrücke in Zelz elf syrische Staatsangehörige im Alter von 14 bis 49 Jahren. Keiner von ihnen konnte aufenthaltslegitimierende Dokumente für die Einreise oder den Aufenthalt in Deutschland vorweisen. Die Beamtinnen und ...

mehr