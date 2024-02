Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Pärchen konsumiert Drogen in einer S-Bahn und greift Reisenden mit Kubotan an

Berlin - Friedrichshain (ots)

Am Freitagmorgen konsumierte ein junges Paar in aller Öffentlichkeit Drogen in einer S-Bahn und griff einen Reisenden an, als dieser seinen Unmut darüber äußerte.

Gegen 10 Uhr sollen eine Frau und ein Mann gemeinsam in einer S-Bahn der Linie 41 zwischen den Bahnhöfen Treptower Park und Berlin-Ostkreuz offen Drogen konsumiert haben. Ein Reisender sprach das Paar an und forderte es auf, dies zu unterlassen. Der 20-jährige Betäubungsmittelkonsument soll daraufhin aufgesprungen und auf den 26-Jährigen losgegangen sein. Der 26-Jährige habe den Angreifer mit einem Tritt abgewehrt. Anschließend soll seine 19-jährige deutsche Begleiterin mit einem Kubotan auf den 26-Jährigen eingestochen haben. Dieser erlitt eine Stichwunde im Gesicht.

Am Bahnhof Berlin-Ostkreuz verlagerte sich die Auseinandersetzung auf den Bahnsteig. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten die Tatverdächtigen noch vor Ort. Betäubungsmittel fanden die Beamtinnen und Beamten nicht mehr auf. Aufgrund des Trittes in die Leistengegend behandelten Rettungskräfte den 20-jährigen Deutschen. Er lehnte eine Behandlung in einem Krankenhaus ab.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen die beiden Männer ein. Die 19-Jährige muss sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Das Paar ist bereits mehrfach aufgrund diverser Eigentums- und Gewaltdelikte polizeilich in Erscheinung getreten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen alle Drei wieder auf freien Fuß.

