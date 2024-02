Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatzmaßnahmen in Ronneburg

Gera (ots)

Vor dem Hintergrund einer Veranstaltung zum heutigen "Politischen Aschermittwoch" in der Bogenbinderhalle in Ronneburg befindet sich die Landespolizeiinspektion Gera im Einsatz. Zur Bewältigung der Einsatzlage unterstützten weitere Einsatzkräfte aus dem Freistaat Thüringen die LPI Gera. Die Landespolizeiinspektion Gera verfolgt mit ihrem Einsatzkonzept das Ziel, die Grundrechte auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit zu gewährleisten. Die Veranstaltung eines Privatanmelders in der Bogenbinderhalle wurde bei der Stadt angemeldet und u.a. in den sozialen Medien beworben. Über die Dauer der Veranstaltung findet vor der Bogenbinderhalle eine Versammlung statt. Medienanfragen können an die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Gera unter der Telefonnummer 0365 / 829-1503 bzw. 0175 / 677 0 456 (Herr Ziehm) gerichtet werden. Am heutigen Tag sind Mitarbeiter der Pressestelle der Landespolizeiinspektion Gera mobil im Versammlungsraum unterwegs und stehen für Medienauskünfte zur Verfügung. (PZ)

