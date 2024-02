Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Getuntes Moped

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am 13.02.2024 gegen 14:30 Uhr führten Beamte der PI Greiz eine Verkehrskontrolle im Bereich Raasdorfer Straße in Mohlsdorf mit einem 15-jährigen Mopedfahrer durch. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 15-jährige bauliche Veränderungen an seinem Moped durchgeführt hatte, was zu einer Leistungssteigerung führte. Die Leistungssteigerung bedeutete aber auch, dass der Mopedfahrer nicht mehr im Besitz der höherwertigeren Fahrerlaubnis war. Resultat des Tunings ist nun, dass gegen ihn wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird. Die Betriebserlaubnis für das Moped erlosch ebenfalls. <BF>

