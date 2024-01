Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Frau löst Polizeieinsatz aus

Eisenach (ots)

Gleich mehrere Funkstreifenwagen der Polizei Eisenach kamen am 26.01.2024 gegen 18:00 Uhr in der Bahnhofstraße zum Einsatz. Grund hierfür war eine gemeldete Schlägerei vor einem Einkaufsmarkt. Diese konnte jedoch nicht bestätigt werden, zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es dennoch. Eine 38-jährige Frau, welche offensichtlich sehr dem Alkohol zugewandt ist, trat ohne Grund eine 79-jährige Kundin mit dem beschuhten Fuß. Der Sicherheitsdienst bemerkte dies und konnte weitere Angriffe der Frau unterbinden. Die 38-Jährige kam auf Grund ihrer Alkoholisierung in der weiteren Folge kurzfristig in ein Krankenhaus. (Bezugsnummer 0023797/2024) (sus)

