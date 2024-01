Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Krauthausen (ots)

Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde am Freitag, den 26.01.2024, zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr, vermutlich beim Vorbeifahren der in der Straße "Am Eisenacher Weg" ordnungsgemäß geparkten Pkw Skoda Octavia eines 25-Jährigen beschädigt. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen (Bezugsnummer 0023663/2024). (sus)

