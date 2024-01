LPI-GTH: Brand eines Schuppens

Gotha (ots) - Am Freitagabend gegen 21:45 Uhr entwendete ein unbekannter Täter in der Gartenstraße von Gotha einen abgestellten E-Scooter. Der Täter schien einen günstigen Moment abgepasst zu haben, als der E-Scooter kurze Zeit unbeaufsichtigt war. Die Polizei Gotha sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche eine Person in besagtem Zeitraum am Kino in Gotha haben davonfahren sehen oder welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können. Az. ...

mehr