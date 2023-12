Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Einbruch in Lager +++ 12 Pkw-Aufbrüche

Delmenhorst (ots)

Großenkneten-Bissel - Im Tatzeitraum vom 01.12.2023, 17:00 Uhr bis zum 02.12.2023, 9:30 Uhr haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Lager der Raiffeisen Warengenossenschaft in Bissel in der Bisseler Straße verschafft. Was entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Ahlhorn unter 04435-973850 entgegen.

Bookholzberg - In der Nacht vom 01.12.2023 auf den 02.12.2023 wurden in Bookholzberg 12 Fahrzeuge, darunter ein Reisebus aufgebrochen. Die Taten müssen sich bis 03:00 Uhr ereignet haben. Betroffen waren unter anderem die Straßen An der Bahn, Huntestraße, Weserstraße, Am Geestrand, Hutfilterstraße, Am Wiesengrund und zur Pferdeweide. In allen Fällen wurde Scheiben eingeschlagen und die Fahrzeuge dann geöffnet. Zum Diebesgut und zur Höhe des Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ganderkesee unter 04222-946950.

