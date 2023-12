Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: 16-Jähriger führt einen Pkw ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Sonnabend, 02.12.2023, 01:50 Uhr

26349 Jade, Jader Straße

Am 02.12.2023, gegen 01:50 Uhr, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Nordenham auf der Jader Straße in Jade auf einen Audi mit auswärtigen Kennzeichen aufmerksam. Der Pkw wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich schnell heraus, dass der 16-jährige Fahrer des Pkw (wohnhaft in Bremerhaven) nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der ebenfalls in dem Pkw befindliche Stiefvater des 16-Jährigen habe diesen aus unbekannten Gründen zum Führen des Pkw bestimmt. Weiter wurde die Fahrt des Minderjährigen durch die Halterin zugelassen, in dem diese dem 16-Jährigen zuvor die Fahrzeugschlüssel überlies. Im Übrigen befand sich eine weitere männliche Person auf dem Beifahrersitz des Pkw. Dieser war fahrtauglich, im Besitz einer Fahrerlaubnis und konnte den Pkw zurück nach Bremerhaven verbringen.

