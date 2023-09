Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall - Drei schwer verletzte Personen

Rüthen - Kallendardt (ots)

Am 02.09.2023 um 15:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Provinzialstraße in Rüthen (L 776) an der Abfahrt Kallenhardt. Eine 34-jährige schwangere Frau aus Rüthen befuhr mit ihrem VW die L 776 in Fahrtrichtung Rüthen. Durch eine kurze Unaufmerksamkeit (Blick aufs Radio) kam sie von ihrem Fahrstreifen ab und fuhr in den Gegenverkehr. Der ebenfalls 34-jährige Audi-Fahrer aus Rüthen konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander.

Die Fahrerin des VW, der Fahrer des Audi und seine 33-jährige Beifahrerin aus Düsseldorf wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die L 776 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für zwei Stunden komplett gesperrt.

Noch eine Anmerkung der Polizei:

Ablenkungen während der Fahrt erhöht das Unfallrisiko erheblich. Bereits beim Telefonieren oder beim Griff zum Radio ist das Gefahrenpotential der Ablenkung so hoch wie beim Fahren mit mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut. Denken Sie daran: Kein Anruf, keine Whatsapp, keine Instastory, kein Radiosender und keine Sprachnachricht sind so wichtig, dass man dafür das eigene Leben auf das Spiel setzt und andere gefährdet. (mbs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell