POL-SO: Lippstadt - Einbruch

Rüthen (ots) - Am Samstag gegen 15.00 Uhr ereignete sich auf der Provinzialstraße in Höhe der Zufahrt nach Kallenhardt ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Eine 34-jährige Frau aus Rüthen war zur Unfallzeit mit ihrem VW Passat in Richtung Rüthen unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 34-Jähriger aus Rüthen in Begleitung seiner 33-jährigen Beifahrerin in die Gegenrichtung. Aufgrund einer ...

