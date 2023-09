Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rüthen (ots)

Am Samstag gegen 15.00 Uhr ereignete sich auf der Provinzialstraße in Höhe der Zufahrt nach Kallenhardt ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Eine 34-jährige Frau aus Rüthen war zur Unfallzeit mit ihrem VW Passat in Richtung Rüthen unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 34-Jähriger aus Rüthen in Begleitung seiner 33-jährigen Beifahrerin in die Gegenrichtung. Aufgrund einer Unaufmerksamkeit geriet die Passatfahrerin auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit dem entgegekommenden Audi. Alle Fahrzeuginsassen wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Es entstand Sachschaden im hohen, fünfstelligen Eurobereich. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die L776 voll gespetrrt werden. (sn)

