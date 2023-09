Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Schulkind bei Verkehrsunfall verletzt

Bad Sassendorf (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr war ein Linienbus auf der Elfser Straße im Ortsteil Elfsen in Richtung Müllingsen unterwegs und hielt an der Haltestelle in der Ortsmitte an, um Personen aussteigen zu lassen. In dem Moment, als eine 8-jährige Schülerin aus Bad Sassendorf den Bus verlassen hatte und vor dem Bus die Fahrbahn überqueren wollte, fuhr ein 33-jähriger Mann aus Soest mit seinem Pkw Cupra langsam an dem stehenden Bus vorbei. Als das Mädchen die Gegenfahrbahn betrat, kam es zur Kollision mit dem vorbeifahrenden Pkw. Das Kind wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. (sn)

