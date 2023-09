POL-SO: Ense - Holzstapel in Brand gesetzt

Lippstadt - Hörste (ots) - Am Donnerstagmorgen, um 11:10 Uhr, kam es auf dem Lippkamp in Höhe der Hausnummer 13 zu einer Verkehrsunfallflucht. Am rechten Fahrbahnrand stand in Fahrtrichtung Lukaskirche ein schwarzer BMW geparkt. Eine Anwohnerin konnte aus dem Fenster beobachten, wie ein größerer Kastenwagen mit der typischen "Schrottsammlermelodie" ungebremst in das Heck des BMW gefahren war. Nach dem Zusammenstoß setzte er seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung ...

mehr