Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall zwischen E-Scooter und Pkw

Soest (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 19:55 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung Siegener Straße/Westfalenweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger und eine 15-Jährige, beide aus Soest, waren zusammen auf einem E-Scooter unterwegs. Der 18-Jährige steuerte den E-Scooter. Sie fuhren auf der Siegener Straße in Richtung Lendringser Weg. Kurz vor der Kreuzung am Westfalendamm ordneten sie sich mittig auf der Fahrbahn ein, da am rechten Fahrbahnrand mehrere geparkte Pkw standen. Dort kam ihnen eine 22-jährige Peugeot-Fahrerin entgegen, die vom Westfalenweg nach links in die Siegener Straße einbog. Der E-Scooter-Fahrer und die Peugeot-Fahrerin haben beide noch versucht zu bremsen und auszuweichen. Dies gelang jedoch nicht und es kam zu einem Zusammenstoß. Bei dem Zusammenstoß wurde die 15-jährige Mitfahrerin des E-Scooters leicht verletzt. Der Fahrer und die 22-jährige Peugeot-Fahrerin blieben unverletzt. (ja)

