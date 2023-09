Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw gegen Baum

Welver (ots)

Am 31. August, gegen 09:35 Uhr, ereignete sich Im Mühlenfeld ein Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr die Straße Kortemühle in Richtung Welver. Eingangs einer Rechtskurve geriet sie aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Da ihr ein Fahrzeug entgegen kam, wich sie aus und fuhr in den Straßengraben. Dort kollidierte sie mit einem Baum. Dabei zog sich die 25-Jährige aus Unna schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell