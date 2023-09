Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Kradfahrer auf regennasser Fahrbahn weggerutscht

Möhnesee (ots)

Ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Warstein befuhr am 01.09., gegen 07.30 Uhr, die B 516 von Warstein-Oberbergheim in Richtung Haarweg. Im Kurvenbereich verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Krad, kam zu Fall und rutschte auf der gegenüberliegende Seite gegen ein Verkehrsschild. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am Bein zu. Der junge Mann wurde zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (hn)

