POL-COE: Dülmen, Stadtgebiet/Wertgegenstände aus Fahrzeugen gestohlen

Coesfeld (ots) - Einen schwarzen Mercedes GLC stahlen Unbekannte in der Nacht zum Montag. Das Auto war auf einem Stellplatz vor einem Wohnhaus abgestellt. Am Montagmorgen stellten die Bewohner das Fehlen des Autos fest. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

