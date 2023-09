Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstag, in der Zeit von 6 bis 14 Uhr, führte die Polizei Lippstadt einen Schwerpunkteinsatz im Stadtgebiet durch. Im Fokus des Einsatzes stand die Reduzierung der Verkehrsunfälle mit Fahrrad- und Pedelecfahrenden sowie die Bekämpfung von Fahrraddiebstählen. Die Beamten starteten den Tag zunächst mit einem BE-CHECKED - Einsatz an der Graf-Bernhard-Realschule in Lipperode. Eine Vielzahl der kontrollierten Fahrräder befanden sich in einem verkehrssicheren Zustand. Neun Fahrräder wiesen allerdings Mängel auf, so dass die Eltern der Schüler informiert werden mussten. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden im Bereich von Schulen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im Ergebnis wurden 34 Verstöße geahndet. Auch Radfahrer wurden auf falsches Verhalten im Straßenverkehr hingewiesen, beispielsweise das falsche Benutzen von Geh- und Radwegen und das Missachten von Verkehrszeichen. Insgesamt mussten 13 Radfahrer ein Verwarnungsgeld entrichten. Im Rahmen einer Kontrolle eines E-Scooters stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei Lippstadt wird auch zukünftig derartige Schwerpunkteinsätze durchführen.(dk)

