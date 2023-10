POL-MI: Traktor-Anhänger kippt auf Bahnschienen

Stemwede (ots) - Bei einem Brand in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus in Stemwede sind am späten Freitagabend mehrere Bewohner verletzt worden. Ursächlich war verbranntes Essen auf dem Herd. Zu dem Brand kam es gegen 22:50 Uhr in der Straße "An den Kiefer" im Ortsteil Oppenwehe. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 60-jähriger Bewohner des Hauses in seiner Küche Essen zubereitet, war dabei jedoch ...

