Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Weimar (ots)

Am Mittwochabend befuhr ein 49jähriger mit seinem Audi die B7, aus Richtung Weimar kommend, in Richtung Ulla. Kurz nach dem Ortsausgang Weimar querte ein Waschbär die Fahrbahn von rechts nach links. Es kam zur Kollision mit dem Tier. Das Tier verendete vor Ort, am Audi entstand Sachschaden, er blieb fahrbereit.

