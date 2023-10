Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrerin prallt gegen abgestellten Wohnwagen

Bad Oeynhausen (ots)

Eine 25-jährige Fahrradfahrerin ist am Samstagnachmittag in Bad Oeynhausen bei einem Unfall verletzt worden. Die Frau befuhr nach ersten Erkenntnissen der Polizei gegen 15:15 Uhr den abschüssigen Jagdweg und beabsichtige am Ende der Straße nach rechts in die Bergstraße abzubiegen. Hierbei fuhr die Radfahrerin jedoch über die Bergstraße hinweg und prallte in einen im Kreuzungsbereich abgestellten Wohnwagen.

Die Bad Oeynhausenerin stürzte nach dem Aufprall auf den Boden und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten die Frau vorsorglich ins Krankenhaus. An ihrem Fahrrad und an dem Wohnwagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2200 Euro.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell