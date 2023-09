Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Wildberg (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Mittwochmorgen ein 92-jähriger Autofahrer zugezogen, als er auf der Bundesstraße 296 mit seinem Fahrzeug alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und sich überschlug.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Polizeireviers Nagold befuhr der 92-jährige Fahrer eines Fiats gegen 06:20 Uhr die Bundesstraße 296 von Calw in Richtung Deckenpfromm. Statt um den Kreisverkehr "Siebentannen" herum, fuhr der Mann gerade aus und somit über den Kreisverkehr hinweg. Dabei hob das Fahrzeug des 92-Jährigen ab, überschlug sich mehrfach und kam seitlich in einer Böschung neben der Fahrbahn zum Liegen. Durch den Unfallhergang erlitt der 92-Jährige schwere Verletzungen, wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. An seinem Fiat entstand Totalschaden.

Während der Unfallaufnahme sowie den Bergungs-und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt.

Simone Unger, Pressestelle

