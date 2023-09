Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb/N. - Brand in holzverarbeitendem Betrieb verursacht hohen Sachschaden

Horb/N. (ots)

Mitarbeiter eines holzverarbeitenden Betriebs in der Industriestraße in Horb/N. nahmen am Dienstag, kurz nach 17:30 Uhr, in der Werkhalle Brandgeruch wahr. Die Arbeiter stellten kurz darauf fest, dass eine Maschine brannte. Die Flammen griffen auf große Teile der Halle über - der entstandene Gebäudeschaden wird auf rund 1,5 Mio Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nachtstunden an. Das Polizeirevier Horb hat die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Brandursache aufgenommen.

Jürgen Fabian

Führungs- und Lagezentrum

