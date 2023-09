POL-Pforzheim: (CW/Enzkreis/FDS/PF) Pforzheim - Bundesweiter Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit "sicher.mobil.leben" - Rücksicht im Blick

Bad Wildbad (ots) - Am frühen Montagmorgen drangen Einbrecher in das Kassenhaus eines Waschparks ein und entnahmen zielgerichtet Bargeld. Nach derzeitigem Stand hebelten die Unbekannten kurz nach Mitternacht zunächst eine Tür auf, um so ins Innere des in der Straße "Schleifmühle" gelegenen Kassenhauses zu gelangen. Im Anschluss gingen sie das Kassenmünzfach an ...

mehr