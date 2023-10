Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sieben Bewohner durch Brandrauch verletzt

Stemwede (ots)

Bei einem Brand in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus in Stemwede sind am späten Freitagabend mehrere Bewohner verletzt worden. Ursächlich war verbranntes Essen auf dem Herd.

Zu dem Brand kam es gegen 22:50 Uhr in der Straße "An den Kiefer" im Ortsteil Oppenwehe. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 60-jähriger Bewohner des Hauses in seiner Küche Essen zubereitet, war dabei jedoch eingeschlafen.

Durch das verbrennende Essen auf dem Herd entwickelte sich dichter Rauch, der sich durch das gesamte Haus verteilte. Durch das Einatmen des Rauchs erlitten der 60-Jährige und ein 43-jähriger Bewohner eine schwere Rauchgasvergiftung. Sie wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Fünf weitere Bewohner des Hauses, darunter zwei 14 Jahre alte Kinder, erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Das Haus blieb nach Abschluss des Einsatzes bewohnbar.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell