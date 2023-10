POL-MI: Zwei Diebe auf frischer Tat erwischt

Preußisch Oldendorf (ots) - In der Nacht zu Sonntag suchten bisher Unbekannte ein Autohaus in Preußisch Oldendorf heim. Dabei wurde ein geringer Bargeldbetrag von den Dieben erbeutet. Nachdem die Täter ein Fenster des Verkaufshauses in der Mindener Straße aufgebrochen hatten, gelangten sie in die Büroräumlichkeiten. Dort durchwühlten die Diebe sämtliches Mobiliar und entwendeten einen geringen Betrag an Münzgeld. ...

