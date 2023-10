Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw fährt gegen Leitpfosten - Verursacher flüchtig

Preußisch Oldendorf (ots)

Nach einem Ausweichmanöver kollidiert am Dienstagnachmittag eine Autofahrerin (21) mit einem Leitpfosten. Der bisher noch unbekannte mutmaßliche Verursacher ist nach dem Verkehrsunfall in Harlinghausen flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Fahrerin des weißen Ford gegen 13.20 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Levern unterwegs. Auf Höhe des Wasserwerkes an der Brunnenstraße kam ihr ein schwarzer Kleinwagen entgegen, der in Richtung Preußisch Oldendorf fuhr. Der bisher unbekannte Fahrer geriet mit seinen Wagen, den Angaben nach, so weit nach links in den Gegenverkehr, dass die Frau ausweichen musste. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich sie nach rechts auf den Grünstreifen aus und kollidierte dort mit einem Leitpfosten. Sofort stoppte sie ihren Wagen. Der Entgegenkommende setzte seine Fahrt weiter fort. An dem Wagen der Preußisch Oldendorferin entstand ein Sachschaden über Tausend Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, sich unter Telefon (0571) 8866-0 beim Verkehrskommissariat zu melden.

