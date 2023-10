Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrschul-Wagen kollidiert mit Radfahrer

Minden (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Mittwochnachmittag ein Fahrradfahrer (91) in der Mindener Nordstadt bei einer Kollision mit einem Fahrschulauto zu. Eine 38-jährige Fahrschülerin aus Petershagen war gegen 16.50 Uhr auf der Kutenhauser Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Zeitgleich befuhr ein Mann aus Minden mit seinem Fahrrad von der Marienstraße kommend die Graf-Wilhelm-Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem querenden Radler und dem BMW der Fahrschule. In Folge der Kollision stürzte der Senior auf den Asphalt und verletzte sich leicht. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den Mann und lieferten diesen anschließend in das Johannes Wesling Klinikum ein, aus dem er noch am selben Tag wieder entlassen werden konnte.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell