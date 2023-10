Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrradfahrerin wird von Taxi angefahren

Bad Oeynhausen (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Dienstagnachmittag eine Fahrradfahrerin bei einer Kollision mit einem Pkw in Volmerdingsen zu. Ein Taxi-Fahrer hatte die junge Frau auf einem querenden Radweg angefahren.

Der Fahrer eines Taxis (53) befuhr gegen 16.20 Uhr die Volmerdingsener Straße in Richtung Bergkirchen. Dort wollte der Bad Oeynhausener nach links in die Wulferdingsener Straße abbiegen. Hierzu musste er den linksseitig verlaufenden kombinierten Geh- und Radweg selbiger Straße queren. Auf dem war zeitgleich eine Radfahrerin in gleicher Richtung unterwegs. Beim dem Abbiegeversuch wurde die Radlerin aus Bad Oeynhausen von der Fahrzeugfront des Autos erfasst. In Folge der Kollision stürzte sie auf den Asphalt. Die helmtragende Frau verletzte sich dabei leicht, so dass sie vorsorglich, zur Abklärung ihrer Blessuren, von einem Rettungswagen in das Krankenhaus Bad Oeynhausen eingeliefert wurde. Das Zweirad wurde bei dem Verkehrsunfall so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.

