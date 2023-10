POL-MI: Unfallflucht: Pkw in Parkbucht beschädigt

Rahden (ots) - Am frühen Sonntagmorgen haben drei noch unbekannte Täter ihr Unwesen in Varl getrieben und sind in eine Gastwirtschaft eingebrochen. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zu der Gaststätte an der Straße "Schnakenpohl". Gegen 05.10 Uhr hatte ein Zeuge einen lauten Knall wahrgenommen. Beobachten konnte er kurze Zeit später ein Fahrzeug, aus dem die Hupe betätigt ...

mehr