Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zeugen nach Einbruch in Gaststätte gesucht

Rahden (ots)

Am frühen Sonntagmorgen haben drei noch unbekannte Täter ihr Unwesen in Varl getrieben und sind in eine Gastwirtschaft eingebrochen.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zu der Gaststätte an der Straße "Schnakenpohl". Gegen 05.10 Uhr hatte ein Zeuge einen lauten Knall wahrgenommen. Beobachten konnte er kurze Zeit später ein Fahrzeug, aus dem die Hupe betätigt wurde und im weiteren Verlauf zwei Personen, die in den Wagen einstiegen. Das Fahrzeug, ein roter fünftüriger Kleinwagen, möglicherweise Fiat, entfernte sich im Anschluss in Richtung Oppenweher Straße. Nach Angaben des Zeugen soll es sich um drei Täter gehandelt haben. Zumindest zwei von den bisher Unbekannten sollen männlich gewesen sein. Einer von ihnen soll ein schwarzes Oberteil getragen haben. Abgesehen hatten es die Einbrecher offensichtlich auf zwei Sparfachbehälter. Neben einem geringen zweistelligen Bargeldbetrag hat das Trio einen der grünen, älteren Kästen mit rund hundert Sparfächern erbeutet. Die Kriminalbeamten haben Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hinweise von Zeugen, die das verdächtige Trio möglicherweise beobachten konnten, oder verdächtige Beobachtungen die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei unter Telefon (0571) 8866-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell