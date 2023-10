Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto rutscht in Anschlussstelle gegen Baum

Minden (ots)

Ein Autofahrer aus Münster ist am Sonntagmorgen auf der B 65 von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Neben dem Fahrer erlitten noch zwei weitere Fahrzeuginsassinnen (17, 23) leichte Verletzungen.

Nach Angaben des 67-jährigen Mannes, befuhr dieser gegen 10.15 Uhr die B 65 aus Bückeburg kommend und beabsichtigte, in Höhe Klus auf die B 482 aufzufahren. In der scharfen Rechtskurve der Anschlussstelle verlor er die Kontrolle über seinen Ford und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge endete die Fahrt, nachdem der Wagen über einen Grünstreifen in Büsche gerutscht war, vor einem Baum. Durch den Aufprall erlitten alle Personen leichte Verletzungen und wurden von Rettungswagen in das Johannes Wesling Klinikum gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.

Weil der Pkw nicht mehr fahrbereit war, musste dieser abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Ausfahrt gesperrt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell