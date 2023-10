Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Geschäft - Zeugen gesucht

Espelkamp (ots)

Unbekannte sind in den frühen Morgenstunden des Dienstags in ein Geschäft in der Breslauer Straße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein aufmerksamer Beobachter hatte nach einem lauten Knall den Einbruch in das Geschäft für Mobiltelefone an der Breslauer Straße gegen 5.15 Uhr bemerkt und unverzüglich über Notruf die Polizei alarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge öffneten Unbekannte mit brachialer Gewalt eine Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes und gelangten so ins Innere. Hier durchwühlten sie offensichtlich sämtliches Inventar nach sich lohnenswerter Beute. Dabei fielen ihnen generalüberholte Mobiltelefon sowie Zubehör in die Hände.

Nach Angaben des Zeugen soll es sich um zunächst zwei männliche dunkel bekleidete Täter handeln. Die hatte er dabei beobachtet, wie sie mit ihrem Diebesgut fußläufig in Richtung der Isenstedter Straße flüchteten. Einer der beiden soll zwei helle Taschen mit sich geführt haben, der andere zwei dunkle. Kurze Zeit später sei eine weitere dunkel bekleidete Person auf einem E-Scooter in dieselbe Richtung gefahren, so dass nicht auszuschließen ist, dass es sich bei den Tätern um ein Trio handelt. Bei Begehung der Räumlichkeiten stießen die Beamten auf einen benutzten Feuerlöscher. Dessen Inhalt hatten die Kriminellen offenbar in den Räumlichkeiten versprüht. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Handlungen beobachtet haben, sich bei den Ermittlern der Polizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 zu melden.

