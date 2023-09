Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: International gesuchter Computerbetrüger aus der Schweiz überstellt

Weil am Rhein (ots)

Die Schweiz hat einen europaweit gesuchten Mann nach Deutschland an die Bundespolizei überstellt. Dem Gesuchten wird in Deutschland Computerbetrug und Bandendiebstahl vorgeworfen. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Dem 42-jährigen französischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, im Jahr 2020 mehrfach Geldautomaten manipuliert zu haben. Der in Frankreich lebende Mann soll sich danach ins Ausland abgesetzt haben, weshalb ihn die deutsche Justiz europaweit mit internationalem Haftbefehl suchte. In der Schweiz konnte der Mann kürzlich festgenommen werden. Am Donnerstagnachmittag, den 21. September 2023 erfolgte die Überstellung am Autobahnübergang Weil am Rhein. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest und führte ihn einem Haftrichter vor. Daraufhin erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Dort wartet er auf seine Gerichtsverhandlung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell