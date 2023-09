Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Busreise endet im Gefängnis

Weil am Rhein (ots)

Statt eine halbjährige Haftstrafe zu verbüßen, tauchte ein 25-Jähriger im Ausland unter. Jetzt nahm ihn die Bundespolizei im Fernreisebus aus Lyon fest und verbrachte ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Am Montagmittag, den 18. September 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den nigerianischen Staatsangehörigen am Autobahnübergang in Weil am Rhein. Bei der Überprüfung des Mannes, der sich auf der Busfahrt von Lyon nach Frankfurt am Main befand, stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, verurteilte ein deutsches Gericht den 25-Jährigen zu einer sechsmonatigen Haftstrafe. Da der Mann die Freiheitsstrafe nicht antrat und stattdessen im Ausland untertauchte, erließ die Justizbehörde Haftbefehl. Nach der Festnahme des Gesuchten, erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell