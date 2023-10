Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei zieht Betrunkenen aus dem Verkehr

Lübbecke (ots)

In den Fokus der Polizei geriet in der Nacht zu Mittwoch ein 28-Jähriger, der den Beamten aufgrund seiner Fahrweise im Kreisverkehr am Osterbruchdamm auffiel.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann aus Lübbecke gegen 0.50 Uhr mit seinem Hyundai in entgegengesetzter Richtung in den Kreisverkehr an der Kreuzung Heuweg eingefahren sei. Dazu soll er mit einer zügigen Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Die Beamten nahmen die Nachfahrt auf und konnten den Fahrer auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Schnellrestaurants stoppen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle fiel das Augenmerk der Beamten zunächst auf eine nahezu geleerte Bierflasche in der Mittelkonsole. Hinzu kam der mutmaßliche Geruch von Alkohol, den die Beamten während der Kontrolle vernahmen. So bestätigte ein positiv verlaufender Alkoholtest die Vermutung der Beamten, dass der Lübbecker erheblich alkoholisiert war. Dem Alkoholisierten wurde auf der Polizeiwache in Lübbecke von einem Arzt eine Blutprobe entnommen sowie sein Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell