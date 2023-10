POL-MI: Kriminelle stehlen Pkw-Teile im sechsstelligen Eurobereich - Zeugen gesucht!

Lübbecke (ots) - In den Fokus der Polizei geriet in der Nacht zu Mittwoch ein 28-Jähriger, der den Beamten aufgrund seiner Fahrweise im Kreisverkehr am Osterbruchdamm auffiel. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann aus Lübbecke gegen 0.50 Uhr mit seinem Hyundai in entgegengesetzter Richtung in den Kreisverkehr an der Kreuzung Heuweg eingefahren sei. Dazu soll er mit einer zügigen Geschwindigkeit unterwegs gewesen ...

mehr