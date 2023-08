Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall in Durlach

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochmittag ereignete sich offenbar auf Höhe eines Kreisverkehrs in der Killisfeldstraße / Fiduciastraße ein Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Fahrradfahrerin.

Eine 55-jährige Autofahrerin fuhr gegen 14:00 Uhr in Richtung des Kreisverkehrs in der Fiduciastraße. Hier musste die BMW-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Als die 55-Jährige in den Kreisverkehr einfahren wollte kollidierte sie offenbar mit einer unbekannten Fahrradfahrerin, welche die Straße über einen angrenzenden Fahrradweg überqueren wollte. Die Radfahrerin stürzte durch den Aufprall wohl über die Motorhaube des Pkws zu Boden, verletzte sich jedoch laut Angaben der Autofahrerin nicht.

Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten fuhr die Radfahrerin wohl unerkannt davon. Erst im Nachgang bemerkte die Autofahrerin einen offenbar von dem Verkehrsunfall stammenden Schaden an ihrem Pkw.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach der unbekannten Fahrradfahrerin und weiteren Zeugen.

Die Fahrradfahrerin soll blond, zwischen 18 und 20 Jahren alt und schlank gewesen sein. Zum Unfallzeitpunkt trug die Unbekannte eine graue Jacke und Jeans.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0721 944840 entgegengenommen.

