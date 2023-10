POL-MI: Einbruch in Autohaus - Zeugen gesucht

Stemwede (ots) - Bislang unbekannte Diebe haben in der Nacht zu Mittwoch auf dem Außengelände eines Autohauses in Levern aus mehreren Ausstellungsfahrzeugen des Herstellers Mercedes-Benz Fahrzeugteile ausgebaut. Die Täter haben in dem Zeitraum von 23.55 Uhr bis 4.45 Uhr dreizehn Fahrzeuge an der Schröttinghauser Straße aufgebrochen. Fachmännisch bauten sie ...

