Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Auseinandersetzung in Fußgängerzone - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

01.10.2023, 01.00 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung, die sich am frühen Sonntagmorgen in der Porschestraße, zwischen der Pestalozzialle und dem Hollerplatz zugetragen hat. Gegen 01.00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Fußgängerzone gerufen, da zwei Verletzte zu behandeln seien. Vor Ort trafen die Beamten auf Höhe des Hollerplatzes auf zwei männliche Opfer. Diese gaben an, von eine Personengruppe angegriffen und körperlich attackiert worden zu sein. Dabei wurde eines der Opfer gegen die Schaufensterscheibe einer Schneiderei gestoßen, so dass diese zerbrach. Bei dem Angriff wurden beide Opfer verletzt und durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt.

Die Personengruppe der Angreifer flüchtete anschließend in Richtung des Kunstmuseums. Die Täter waren männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt und ein arabisches Erscheinungsbild. Auffällig war, dass einer der Täter einen Turban auf dem Kopf getragen hat.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten Beobachtungen gemacht haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell